Jadon Sancho trafi do Serie A? Znany trener liczy na pozyskanie Anglika

Jadon Sancho wciąż pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem, więc bardzo możliwe, że już zimą odejdzie z Manchesteru United. Angielski skrzydłowy wzbudził już zainteresowanie Jose Mourinho, który chce go mieć w Romie - donosi "The Sun".

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho może już zimą odejść z Manchesteru United

Anglik wzbudził zainteresowanie Jose Mourinho

“The Special One” chciałby mieć tego piłkarza w Romie

Jadon Sancho w kręgu zainteresowań Jose Mourinho

Jadon Sancho pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem. Wszystko rozpoczęło się od ligowego meczu Manchesteru United z Arsenalem, kiedy holenderski trener nie powołał skrzydłowego. Zatarg Anglika ze szkoleniowcem trwa do dziś i bardzo możliwe, że już zimą 23-latek opuści Old Trafford.

Sporo się mówiło, że Jadon Sancho wróci do Borussii Dortmund, jednak dziennikarze “The Sun” zdradzili nazwę innego klubu, który może skusić się na zawodnika. Tym zespołem jest AS Roma, której trenerem jest Jose Mourinho. To właśnie Portugalczyk próbuje namówić władze “Giallorossich”, aby sprowadzili mu do zespołu reprezentanta Anglii.

Wychowanek Manchesteru City w obecnym sezonie ligowym wystąpił trzykrotnie w koszulce “Czerwonych Diabłów”. Jednak pobyt Jadona Sancho na boisku trwał zaledwie 76 minut.

Sprawdź także: Wahadłowy rozważa opuszczenie Chelsea