IMAGO / Martin Dalton Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho zimą chce odejść z Manchesteru United i poszukać minut w innym klubie

23-letni skrzydłowy ma opcję powrotu do Bundesligi, ale musi obniżyć zarobki

Oprócz Borussii Dortmund przyglądają mu się także trzy inne zespoły

Kluby z Bundesligi mają chrapkę na Jadona Sancho

Relacje Jadona Sancho z Erikiem ten Hagiem są na tyle złe, że obie strony nie wyobrażają sobie kontynuowania współpracy. Manchester United jeszcze nie podjął decyzji o zwolnieniu Holendra, dlatego odejście skrzydłowego w styczniowym okienku jest niemal przesądzone.

23-latek do tej pory był głównie łączony z powrotem do Borussii Dortmund, a także transferem do Juventusu i Barcelony. Jak podaje portal “90min.com”, możliwość sprowadzenia 23-krotnego reprezentanta Anglii badają przynajmniej trzy kolejne drużyny z Niemiec.

Chodzi o Bayer Leverkusen, RB Lipsk oraz VfB Stuttgart. Przeszkodą może się jednak okazać wysoka pensja gwiazdora, który po prostu musiałby zgodzić się na niższe zarobki.