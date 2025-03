Isco bohaterem hitowego transferu? Znana marka zagięła na niego parol

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Isco

AC Milan monitoruje sytuację Isco

Isco przeżywa obecnie jeden z najlepszych momentów w swojej karierze. Ofensywny pomocnik wrócił na właściwe tory po nieudanym epizodzie w Sevilli, dołączając do innego zespołu ze stolicy Andaluzji – Realu Betis. 32-latek imponuje wysoką formą i stanowi o sile ekipy Los Verdiblancos, a to oczywiście nie uchodzi uwadze drużynom ze Starego Kontynentu. Jak poinformował portal “TodoFichajes.com”, Isco wzbudza zainteresowanie włoskiego Milanu oraz tureckiego Besiktasu Stambuł.

Szczególnie przeprowadzka na San Siro jest kuszącą perspektywą dla doświadczonego zawodnika, który mógłby wpisać do swojego CV kolejny słynny klub. Przypomnijmy, że 38-krotny reprezentant Hiszpanii w latach 2013-2022 był piłkarzem Realu Madryt, z którym pięć razy sięgnął po Ligę Mistrzów i trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli wierzyć doniesieniom mediów, to najbliższego lata playmaker może wylądować w Mediolanie, co byłoby dla niego powrotem na piłkarskie salony.

Arkadiusz Milik jak Yeti. Co się z nim dzieje? [WIDEO]

W aktualnym sezonie Isco rozegrał 17 meczów, zdobył 7 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Mierzący 176 centymetrów piłkarz ma ważny kontrakt z Realem Betis do 30 czerwca 2027 roku. W umowie podobno znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 20 milionów euro. Zarówno AC Milan, jak i Besiktas Stambuł rzekomo oferują Hiszpanowi znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, co na pewno będzie miało znaczenie podczas ewentualnych negocjacji.