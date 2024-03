Lechia Gdańsk sfinalizowała zimowy transfer, o czym pisze Błażej Łukaszewski. Do pierwszoligowca dołączył 21-letni Bogdan Viunnyk.

Lechia Gdańsk sfinalizowała zimowy transfer

Do drużyny dołączył 21-letni Bogdan Viunnyk

Młodzieżowy reprezentant Ukrainy podpisał kontrakt na 4,5 roku

Ciekawy transfer Lechii

Lechia Gdańsk walczy o awans do Ekstraklasy. Wzorowo rozpoczęła rundę wiosenną, wygrywając trzy mecze i wskakując na drugą lokatę, która bezpośrednio pozwoli jej wrócić do elity. Ekipa Szymona Grabowskiego wygląda na bardzo dobrze ułożoną, a mimo tego władze klubu sfinalizowały kolejny transfer, który ma pomóc w osiągnięciu końcowego celu.

Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki.pl informuje, że Lechia dopięła transfer Bogdana Viunnyka, 21-letniego napastnika związanego od lat z Szachtarem Donieck. W ostatnich latach zaliczył serię wypożyczeń, jednak nigdzie nie zakotwiczył na dłużej. Teraz Lechia sprowadza go w ramach transferu definitywnego.

Viunnyk przeszedł testy medyczne, po których podpisał z gdańszczanami kontrakt ważny do 2028 roku. Oznacza to, że klub pokłada w nim ogromne nadzieje. Młodzieżowy reprezentant Ukrainy będzie musiał poczekać na rejestrację, przez co jego potencjalny debiut na pewno się trochę opóźni.

Bogdan Viunnyk pomyślnie przeszedł testy medyczne w Lechii Gdańsk. Ukraiński zawodnik związał się z klubem umową na 4,5 roku. Jak wyglądają formalności i rejestracja piłkarzy do gry? Więcej już za chwilę na @Meczykipl. Podlinkuję tekst poniżej. — Błażej Łukaszewski (@BlazLukaszewski) March 6, 2024

