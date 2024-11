Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Beppe Marotta

Alex Meret obserwowany przez Inter Mediolan

Inter Mediolan w ostatnich latach potrafi znaleźć świetne okazje na rynku transferowym wśród zawodników bez kontraktu. Na zasadzie wolnego transferu ekipę Il Biscione wzmocnili m.in. Piotr Zieliński, Mehdi Taremi, Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan czy Andre Onana. Latem przyszłego roku kierownictwo włoskiego klubu ponownie spróbuje wzmocnić się bez większego nakładu finansowego.

Najnowsze informacje prosto z Włoch sugerują, że w notesie Beppe Marotty znalazło się nazwisko jednego z czołowych bramkarzy Serie A. Na antenie Radia Kiss Kiss poinformowano, że Alex Meret jest pod obserwacją aktualnego mistrza kraju. Wynika to z faktu, że 27-latek ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu 2024/2025. Napoli, choć prowadzi rozmowy z reprezentantem Włoch, to jak dotąd nie doszło do porozumienia z bramkarzem ws. nowego kontraktu.

Meret mógł opuścić Neapol już kilka miesięcy temu. Pierwotnie jego umowa była ważna do czerwca tego roku, lecz Partenopei mieli możliwość automatycznego przedłużenia o rok, z czego skorzystali. Jeśli do końca roku obie strony nie podpiszą nowej umowy, to w styczniu włoski golkiper będzie mógł negocjować kontrakt z dowolną drużyną.

W bieżących rozgrywkach Alex Meret uzbierał jak na razie 10 spotkań, w których puścił 8 bramek i 6 razy zachował czyste konto. Koszulkę Napoli zakłada od lipca 2018 roku, gdy został wypożyczony, a następnie wykupiony z Udinese.