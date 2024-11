Inter musi myśleć o przyszłości. Sytuacja Acerbiego wysyła jasny sygnał

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Francesco Acerbi

Inter musi szukać następcy Acerbiego

Francisco Acerbi w lutym skończy 37 lat, ale jego wiek nigdy nie był przeszkodą w utrzymywaniu wysokiego poziomu gry. To zawodnik o ogromnym doświadczeniu i umiejętnościach, którego trudno zastąpić. Jednak operacja związana z przewlekłą pubalgią, której musiał poddać się latem, i późniejsze urazy sprawiły, że bieżący sezon rozpoczął się dla niego w trudnych warunkach.

Problemy z formą fizyczną nasiliły się, a kontuzja uda wykluczyła go z kilku ważnych meczów, w tym kluczowej nadchodzącej rywalizacji w Lidze Mistrzów przeciwko RB Lipsk. W tym sezonie Acerbi opuścił już siedem spotkań, a dwa kolejne musiał zakończyć przedwcześnie po zaledwie kilkunastu minutach gry.

Acerbi ma kontrakt ważny do 2026 roku, co pokazuje zaufanie klubu do jego wartości sportowej. Jednak Inter musi myśleć o zabezpieczeniu pozycji środkowego obrońcy na przyszłość. Naturalny zmiennik Acerbiego, Stefan de Vrij, ma umowę obowiązującą do końca sezonu z opcją przedłużenia. Mimo to, Inter potrzebuje długoterminowego rozwiązania, by uniknąć podobnych problemów w kolejnych latach.

Przez lata klub interesował się młodszymi zawodnikami, takimi jak Gleison Bremer (dziś gra w Juventusie) czy Alessandro Buongiorno (obecnie w Napoli), ale brak budżetu uniemożliwił realizację tych transferów. Inter raczej nie podejmie się dużych transferów w styczniowym oknie, nawet jeśli walka z Napoli o czołowe miejsca w Serie A będzie wymagać wzmocnień. Klub koncentruje się na letnim oknie, gdzie planuje przeznaczyć znaczną część budżetu na solidne wzmocnienie obrony.

