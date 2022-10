fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Grimaldo

Alex Grimaldo przygotowuje się do opuszczenia szeregów Benfiki. Jego kontrakt wygasa po sezonie i nie zostanie przedłużony. Gianluca Di Marzio donosi, że o lewego defensora zabiegają Inter Mediolan oraz Juventus.

Alex Grimaldo nie zamierza kontynuować współpracy z Benficą

Jego sytuacją kontraktową od dawna interesują się Inter Mediolan i Juventus

Dla samego defensora priorytetem są przenosiny do FC Barcelony

Grimaldo chce wrócić do FC Barcelony

Alex Grimaldo do seniorskiej piłki dorastał w młodzieżowych zespołach FC Barcelony. Dla pierwszej drużynie nie miał jednak okazji zagrać, a w 2016 roku przeniósł się do Benfiki. W ciągu tych kilku lat rozegrał 267 spotkań i świętował trzy krajowe mistrzostwa. Jego przygoda z Portugalią zakończy się po sezonie, bowiem lewy defensor nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu. Oznacza to, że latem doczeka się wreszcie hitowej przeprowadzki.

27-latek dysponuje przede wszystkim świetną grą do przodu, a statystyki na poziomie 20 trafień i 53 asyst są dla bocznego obrońcy wręcz imponujące. Od dawna budził on zainteresowanie czołowych europejskich ekip, jednak Benfica zawsze stawiała wygórowane żądania. Teraz nie ma już w swoich rękach żadnych argumentów.

Hiszpan jest bacznie obserwowany przez Juventus, do którego dołączył także Inter Mediolan. Wiele wskazuje na to, że to właśnie między włoskimi gigantami rozegra się walka o zakontraktowanie Grimaldo. Co ciekawe, dla samego zainteresowanego priorytetem jest powrót na Camp Nou, a FC Barcelona również spogląda w jego stronę. Niewykluczone, że po sześciu latach przerwy ponownie przywdzieje on trykot “Dumy Katalonii”.

