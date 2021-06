Inter Mediolan w związku z kłopotami zdrowotnymi Christiana Eriksena może być latem zmuszony do znalezienia nowego pomocnika. Włoskie media donoszą, że sternicy klubu z Mediolanu są poważnie zainteresowanie pozyskaniem reprezentanta Holandii z Manchesteru United.

Inter przygotowuje się na ewentualność, gdyby nie mógł skorzystać w kolejnej kampanii z Christiana Eriksena

Na celowniku Nerazzurrich znalazł się Donny van de Beek

W grę ma wchodzić tylko wypożyczenie Holendra

Inter Mediolan myśli o wzmocnieniach kosztem Czerwonych Diabłów

Inter Mediolan ma plan, aby spróbować pozyskać Donny’ego Van De Beeka z angielskiej ekipy. Holender trafił do teamu z Old Trafford z Ajaxu, ale nie zdołał jak na razie przekonać do swoich umiejętności Ole Gunnara Solskjarea. W ostatnim sezonie Premier League zaliczył 19 występów, spędzając na boisku 511 minut.

CalcioMercato.com sugeruje, że niebawem 19-krotny reprezentant Holandii może nie tylko zmienić pracodawcę, ale także ligę. Van de Beek ma umowę z Czerwonymi Diabłami. Tymczasem przedstawiciel Serie A myśli o wypożyczeniu Holendra, który wyceniany jest na 30 milionów euro.

Van de Beek nie bierze udziału w trwających Mistrzostwach Europy. Zawodnika z turnieju wykluczyła kontuzja pachwiny. Na dzisiaj nie wiadomo, na jak długo piłkarz będzie wyłączony z gry.

Pewne jest natomiast to, że w grę wchodzi tylko i wyłączenie wypożyczenia Van de Beeka z Man Utd, ponieważ włoski klub nie ma środków na zrealizowanie transferu definitywnego. W związku z tym działania na runku transferowym Inter ma mocno ograniczone.

