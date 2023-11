fot. Imago/LaurentSanson/Panoramic Na zdjęciu: Tiago Djalo

Inter Mediolan pracuje nad kształtem kadry na przyszły sezon

Klub rozgląda się za okazjami na transfer bezgotówkowy

Do Nerrazzurich mają dołączyć Tiago Djalo oraz Mehdi Taremi

Inter mistrzem wyłapywania okazji

Inter Mediolan w obecnym sezonie jest na dobrej drodze, aby zdobyć mistrzostwo Włoch i zaliczyć kolejny dobry wynik w Lidze Mistrzów. Wywalczył już bowiem awans do fazy pucharowej, a na krajowym podwórku zajmuje w tabeli Serie A pierwsze miejsce. Nerrazzuri mają za sobą udane okienko transferowe, natomiast nie osiadają na laurach. Władze klubu już teraz pracują nad kształtem drużyny na przyszłą kampanię.

Nieustannie trwają poszukiwania na rynku zawodników. Inter jest znany z wyszukiwania okazji i przeprowadzania transferów bezgotówkowych. Nie inaczej jest tym razem. Na liście życzeń finalisty Ligi Mistrzów znajduje się Tiago Djalo, któremu po sezonie wygasa kontrakt z Lille. Włoskie media sugerują, że jest on bardzo chętny na przeprowadzkę do Mediolanu, a na drodze do transferu może stanąć jedynie Lille, jeśli znajdzie zimą kupca na swojego defensora.

Podobnie sytuacja ma się w kwestii Mehdiego Taremiego, za którym Inter rozgląda się od dawna. Choć w jego przypadku konkretów brakuje, agenci napastnika FC Porto byli widziani na trybunach meczu Benfica – Inter. To sugeruje, że między stronami prowadzone są rozmowy.

