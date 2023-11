Lorenzo Insigne w 2022 roku przeniósł się z Napoli do Toronto. Włoch marzy jednak o powrocie do kraju. Zainteresowanie nim wyraziło Lazio - informuje Corriere dello Sport.

Lorenzo Insigne chciałby wrócić do Serie A

W 2022 roku przeniósł się do Toronto

Lazio jest zainteresowane skrzydłowym

Lorenzo Insigne na celowniku Lazio

Lorenzo Insigne to niepodważalna legenda Napoli. Dla tego klubu włoski skrzydłowy rozegrał ponad 400 meczów, w których zdobył 122 gole i zanotował 95 asyst. W 2022 roku zdecydował się na przenosiny do Kanady, gdzie zasilił grające w MLS Toronto.

Toronto to drużyna, która nie radzi sobie najlepiej w ostatnim czasie. Insigne zanotował w barwach tej drużyny 33 występy, zdobył w nich 11 bramek. Nie jest to zły bilans, ale słabe wyniki niecierpliwią Włocha, który według informacji Corriere dello Sport chciałby wrócić do Italii.

Najnowsze wieści sugerują, że Insigne trafił na listę życzeń Lazio. Tam trenerem jest Maurizio Sarri, który już wcześniej współpracował ze skrzydłowym w Napoli. Jedynym problemem jest pensja piłkarza oscylująca w granicach 7,5 miliona euro.

