Huntelaar blisko powrotu do Bundesligi. Holender ostatnią deską ratunku?

FC Schalke 04 niespodziewanie dla wielu w tym sezonie musi skupić się na walce o utrzymanie ligowego bytu. Niemieckie media podają, że niebawem do ekipy z Zagłębia Ruhry może wrócić Klaas-Jan Huntelaar. Holender ma pomóc drużynie Christiana Grossa w uniknięciu spadku z ligi.

FC Schalke 04 po rozegraniu 16 meczów w niemieckiej ekstraklasy pozostaje czerwoną latarnią rozgrywek, legitymując się dorobkiem zaledwie siedmiu punktów na koncie. Do bezpiecznej strefy traci siedem oczek. W związku z tym najbliższe tygodnie będą walką o zatrzymanie Bundesligi w Gelsenkirchen. Oczywiście zadanie łatwe nie będzie.

Pomóc w zachowaniu ligowego bytu Schalke ma niebawem Klaas-Jan Huntellaar. Sport 1 podaje, że 37-latek zgodził się na powrót do Niemiec. Zawodnik ma przejść testy medyczne, po których ma związać się z drużyną z Gelsenkirchen umową do końca sezonu. Prawdopodobnie już w tym tygodniu będzie mógł pomóc zespołowi na boisku.

Godne uwagi jest to, że dla holenderskiego napastnika to mogą być ostatnie miesiące gry. Dlatego, że według wielu głosów zawodnik po zakończeniu trwającej kampanii ma udać na piłkarską emeryturę. Huntelaar bronił barw Die Knappen w latach 2010-2017. W szeregach niemieckiej ekipy zaliczył 175 spotkań, notując w nich 82 trafienia. Tymczasem okazuje się, że były reprezentant Holandii znów jest potrzebny Schalke. Bez wątpienia to może być ciekawy ruch transferowy.

Doświadczony snajper wystąpił w trwającym sezonie łącznie w 14 meczach, notując w nich siedem trafień i jedną asystę. Przypomnijmy, że w swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: PSV Eindhoven, SC Heerenveen, AFC Ajax, Real Madryt, czy AC Milan.

Niewykluczone, że Huntelaar będzie do dyspozycji trenera niemieckiego zespołu już na starcie z FC Koeln. Schalke mecz z drużyną z Kolonii zagra już w środę. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowany jest na 18:30.



