Callum Hudson-Odoi chce opuścić tego lata Chelsea. Jak donosi dziennikarz Sky Sports, angielski pomocnik ma, w czym wybierać. Na jego stole znajduje się ponoć nawet 20 ofert od drużyn z pięciu czołowych lig europejskich.

Callum Hudson-Odoi chce tego lata odejść z Chelsea w poszukiwaniu minut

Podobno Anglik może przebierać w nawet 20 ofertach z czołowych lig

The Blues woleliby tylko wypożyczyć 21-latka, o co już wcześniej zabiegała Borussia Dortmund

Hudson-Odoi może przebierać w propozycjach

Callum Hudson-Odoi podjął decyzję. Wychowanek Chelsea chce opuścić macierzysty klub i trafić do miejsca, gdzie będzie mógł liczyć na regularną grę. Nawet w pełni zdrowia nie mógł na to liczyć pod wodzą Thomasa Tuchela. Inną kwestią jest są dolegliwości neurologiczne 21-latka, przez które opuścił większość rundy wiosennej. Sam zainteresowany przyznał niedawno, ze choroba nie pozwalała mu chodzić na dystansach dłuższych, niż dziesięć metrów.

Pomimo tych problemów i rzadkich występów, skrzydłowy nie może narzekać na brak zainteresowania. Ba, Dharmesh Sheth, dziennikarz Sky Sports, donosi, że Anglik ma na stole aż 20 ofert. I to nie z przypadkowych miejsc, a z Serie A, La Ligi, Bundesligi i Premier League.

The Blues widzą w utalentowanym wychowanku melodię przyszłości. Dlatego chcieliby co najwyżej wypożyczyć go na rok, by dzięki regularnej grze nabrał więcej ogłady. W takiej roli chciała pozyskać kartę zawodniczą Borussia Dortmund – i to już rok temu. Ostateczny głos będzie jednak należał do trzykrotnego reprezentanta Anglii.

Hudson-Odoi w minionym sezonie wystąpił łącznie w 28 spotkaniach. Zanotował w nich trzy bramki i sześć asyst.

