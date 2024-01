Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Nehuen Perez

Napoli złożyło ofertę w wysokości 17 milionów euro za Nehuena Pereza

Obrońca ustalił warunki umowy z mistrzem Włoch

Ostateczna decyzja należy do Udinese

Nehuen Perez dogadany z Napoli, Udinese musi zdecydować

Udinese ma na stole ofertę z Neapolu opiewającą na 17 milionów euro. W ramach umowy do zespołu z Napoli ma dołączyć Neuhen Perez, który ustalił już warunki osobistego kontraktu z drużyną spod Wezuwiusza. Jeśli obecny klub Argentyńczyka przyjmie ofertę, to stoper podpisze z mistrzem Włoch kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o rok.

Do tej pory szeregi drużyny Waltera Mazzari’ego wzmocniło trzech piłkarzy. W ramach wypożyczenia do końca sezonu przyszedł Hamed Junior Traore. Natomiast na transfer definitywny zdecydowali się Cyril Ngonge oraz Pasquale Mazzocchi.

Nehuen Perez ma 23 lata, a do Serie A trafił w 2021 roku z Atletico Madryt. Po sezonie spędzonym na wypożyczeniu “Zebrette” wykupiło stopera za 8 milionów euro. W bieżącej kampanii wystąpił w 21 meczach i za każdym razem grał w pełnym wymiarze czasowym.

