fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Hernandez wybiera Milan

Theo Hernandez podczas letniego okienka był intensywnie łączony z Bayernem Monachium. Sam zainteresowany rozważał możliwość opuszczenia San Siro i był chętny na przeprowadzkę do Niemiec, lecz ostatecznie do niej nie doszło. Warunkiem była sprzedaż Alphonso Daviesa do Realu Madryt, lecz ten pozostał w bawarskiej ekipie na kolejny sezon. Na przestrzeni kolejnych miesięcy Francuz nie przekonywał, rozczarowując swoją boiskową dyspozycją. Przez lata był absolutnym liderem Milanu na boisku oraz w szatni, a pod wodzą Paulo Fonseki długo był cieniem samego siebie. Odbudował się niedawno, potwierdzając, że w dalszym ciągu jest piłkarzem z najwyższej półki.

Przyszłość Hernandeza pozostawała niewyjaśniona. Milan rozmawiał z jego przedstawicielami na temat nowej umowy, ale niespecjalnie chciał się zgadzać na podwyżkę. Dopiero zwyżka formy defensora skłoniła władze klubu do pozytywnego rozpatrzenia jego żądań finansowych. Kluczowa była natomiast decyzja gracza, który cieszył się zainteresowaniem takich ekip, jak Real Madryt czy Manchester United.

Królewscy uznali, że w przypadku niepowodzenia związanego z transferem Daviesa, ruszą właśnie po Hernandeza. Czerwone Diabły traktowały go za to jako wymarzonego kandydata. Hernandez zdecydował jednak, że będzie kontynuował karierę w Milanie. “Calciomercato” zapewnia, że przedłużenie wygasającej w 2026 roku umowy to tylko kwestia czasu. Obie strony są zadowolone z wizji długoterminowej współpracy.