Erling Haaland to jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Nowe wieści na temat reprezentanta Norwegi przekazał dziennikarz Marcel Reif, dając do zrozumienia, że piłkarz w kolejnym sezonie będzie bronił barw ekipy z La Liga.

W mediach pojawiły się nowe informacje na temat przyszłości Erlinga Haalanda

Na temat norweskiego zawodnika głos zabrał dziennikarz Marcel Reif

21-latek zdecydował się podobno na transfer do Realu Madryt

Haaland zamieni Borussię na Real Madryt

Erling Haaland ma kontrakt ważny z Borussią Dortmund do końca czerwca 2024 roku. Niemniej już latem kluby zainteresowane usługami bramkostrzelnego zawodnika mogą skorzystać z atrakcyjnej klauzuli odstępnego. Według medialnych spekulacji ma wynieść 75 milionów euro.

Norweski napastnik łączony był w ostatnich miesiącach z gigantami światowego futbolu. Chętne na pozyskanie zawodnika są między innymi takie kluby jak: Real Madryt, FC Barcelona, Bayern Monachium, czy Paris Saint-Germain. Wygląda na to, że ostatecznie wyścig po zawodnika wygrali sternicy Królewskich.

🗞️🇩🇪 "HAALAND AL REAL MADRID… ¿PERO CUÁNDO?".



👉 Según el periodista de BILD Marcel Reif, no es una cuestión de dónde sino de cuándo. pic.twitter.com/Tr3qp8g72w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2022

Dziennikarz Marcel Reif znany z pracy w RTL, czy ZDF w rozmowie z Bildem zakomunikował, że Haaland podjął już decyzję na temat swojej przyszłości. Norweg ma dołączyć do Realu Madryt. Niepewne jest tylko to, czy 21-latek urodzony w Leeds trafi do hiszpańskiej ekipy już latem tego roku, czy dopiero w kolejnej letniej sesji transferowej.

Haaland aktualnie leczy kontuzję mięśniową. W tym sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 20 meczach, w których zdobył 23 bramki. Ponadto na koncie piłkarza znalazło się sześć asyst.

