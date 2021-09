Źródło: Goal.pl / The Independent

Z Anglii napłynęły ciekawe wieści dotyczące przyszłości Erlinga Haalanda. Utalentowany Norweg jest na liście wielu klubów, więc nic dziwnego, że do gry o usługi napastnika wkroczył kolejny gigant. Manchester United powalczy o podpis 21-latka podczas przyszłego letniego okienka przekazało brytyjskie The Independent.

Aktualnie Erling Haaland skupia się na grze dla BVB

W kontrakcie piłkarza wraz z końcem sezonu 2021/22 zostanie zaktywowana istotna klauzula

Manchester United pragnie skorzystać z okazji i wykupić Norwega podczas następnego letniego okienka

Haaland odrzucił kilka lukratywnych propozycji

Erling Haaland jest na radarze wielu europejskich gigantów już od dłuższego czasu. Norweg z każdym spotkaniem wyrasta na jeszcze lepszego piłkarza. Celem 21-latka na aktualny sezon jest przegonić Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców Bundesligi oraz Ligi Mistrzów.

Tego lata Mino Raiola prowadził rozmowy z kilkoma klubami. Po pewnym czasie każdy jednak odpuszczał, ponieważ agent gracza odstraszał zainteresowanych ogromnymi prowizjami. Taki zabieg miał zatrzymać Haalanda w Dortmundzie, gdzie może liczyć na regularne występy. Sam zainteresowany wyznał, że nigdzie się nie wybiera i skupia wszystkie siły w walce o najwyższe cele z BVB.

Chętnych będzie jeszcze więcej

Napastnik posiada w swoim kontrakcie ciekawą klauzulę. Pomimo tego, że jego umowa ważna jest do 2025 r., wraz z końcem kampanii 2021/22 zaktywowana zostanie klauzula wykupu. Wówczas Haaland będzie kosztował jedyne 90 mln euro.

Prezesi poszczególnych drużyn już zacierają ręce, przez co przyszłe letnie okienko również dostarczy nam sporo emocji. Wcześniej mówiło się o sporym zainteresowaniu m.in. Realu Madryt, PSG, Chelsea, Liverpoolu, Manchesteru City czy nawet FC Barcelony.

Według dziennikarzy The Independent do wyścigu o Haalanda wkroczył właśnie Manchester United. Kartą przetargową Czerwonych Diabłów jest potężny projekt, który wystartował właśnie tego lata. Na Old Trafford trafili przecież Jadon Sancho, Raphael Varane oraz Cristiano Ronaldo.

Na dodatek angielskie media twierdzą, że Ole Gunnar Solskjaer będzie chciał jeszcze jednego gracza Borussii. Mowa tutaj o młodziutkim pomocniku, Jude Bellingahmie. W tym przypadku istnieje już więcej niejasności. Nie wydaje się, aby ekipa z Zagłębia Ruhry chętnie pozbyła się dwóch kluczowych zawodników w tym samym czasie.

Przeczytaj również: Timo Werner łączony z powrotem do Niemiec