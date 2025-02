Takefusa Kubo jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Jedna z gwiazd La Liga w tej chwili odrzuca możliwość przeprowadzki do Saudi Pro League. Swoje powody zdradza w rozmowie z L’Équipe.

Kubo zaakceptuje ofertę z Arabii Saudyjskiej?

Takefusa Kubo od dłuższego czasu pozostaje na celowniku największych ekip Europy. Reprezentant Japonii od początku pobytu w Realu Sociedad prezentuje wysoki poziom sportowy, co potwierdza golami i asystami. Skrzydłowy w lecie 2022 roku zamienił Madryt na San Sebastian, a w barwach Txuri-Urdin rozegrał już 119 spotkań, w których zdobył 22 bramki i zanotował 17 asyst.

W tym sezonie Kubo wystąpił w 34 meczach – jego ofensywny dorobek to sześć goli i trzy ostatnie podania. Japończyk ciągle jest łączony ze zmianą miejsca pracy. Obserwują go takie drużyny, jak Liverpool, Tottenhamu Hotspur oraz Bayernu Monachium. Jednak 23-latek kuszony jest także przez kluby z Arabii Saudyjskiej. W rozmowie z L’Équipe był zawodnik RCD Mallorca i Getafe wypowiedział się na temat możliwości przenosin do Saudi Pro League:

– Lubię dobry futbol, a nie drogi futbol. Od dziecka najbardziej zależy mi na grze przeciwko najlepszym i z najlepszymi. Jeśli pewnego dnia w przyszłości Arabia Saudyjska stanie się najlepszą ligą na świecie pod względem sportowym, być może odejdę. Ale w tej chwili jest to atrakcyjne tylko z finansowego punktu widzenia. Muszę pozostać w elitarnej lidze. To jest moje marzenie, a nie pieniądze. W przeciwnym razie już bym tam był.

Kubo jest związany z Sociedad kontraktem ważny do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro.