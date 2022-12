Pressfocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Josko Gvardiol może zaliczyć hitowy transfer. O chorwackiego stopera RB Lipsk rywalizują dwaj światowi giganci.

RB Lipsk prawdopodobnie zarobi ogromne pieniądze

Zastrzyk gotówki niemieckiemu klubowi dostarczy Josko Gvardiol

W walce o Chorwata liczą się dwaj giganci

Gvardiol z szansą na Premier League lub La Ligę

Mistrzostwa świata to wymarzona okazja do wypromowania własnego nazwiska. Udany mundial jest szansą na spektakularny transfer. Taki może zaliczyć Josko Gvardiol. Czołowe europejskie kluby już wcześniej znały Chorwata. Brylował on bowiem reprezentując RB Lipsk. Teraz giganci nabrali przekonania, że warto złożyć ofertę kupna.

W kontekście Gvardiola, już latem wymieniano Chelsea, która rzekomo była gotowa uczynić Chorwata najdroższym środkowym obrońcą w historii. Do tego nie doszło, ale The Blues są aktualnie jednym z dwóch faworytów do pozyskania stopera RB Lipsk. O pozyskanie Gvardiola starać się też miał Manchester City, który miał zaoferować niemieckiemu klubowi ponad 100 milionów euro plus 20% od przyszłej sprzedaży.

Gianluca Di Marzio wymieniając faworytów do kupna Gvardiola, nie wspomniał o Manchesterze City. Oprócz Chelsea, największe szanse na angaż Chorwata ma Real Madryt. To może dziwić. W kadrze Królewskich są już bowiem: Eder Militao, David Alaba, a także Antonio Ruediger. Mistrz Hiszpanii, podobnie jak Chelsea, złożył już RB Lipsk ofertę kupna stopera. Niemiecki klub nie ma zamiaru śpieszyć się z odpowiedzią. Ich piłkarz bryluje bowiem na mundialu, gdzie zagrał w każdym z sześciu dotychczasowych meczów. Udane występy w Katarze podbijają cenę za Gvardiola, który ma przed sobą jeszcze starcie z Marokiem o brązowy medal.

Czytaj także: Bayern podbierze zawodnika ligowemu rywalowi