Gundogan wróci do Manchesteru City. Wszyscy mówią “tak”

Ilkay Gundogan jest coraz bliższy powrotu do Manchesteru City. Rozmowy w sprawie transferu niemieckiego pomocnika zmierzają w odpowiednim kierunku, a wszystkie strony dążą do finalizacji tego ruchu mówiąc "tak".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan zdecydowany na powrót do Manchesteru City

Ilkay Gundogan w ostatnich dniach poprosił FC Barcelonę o odejście z klubu. Niemiec jest zmęczony ciągłymi plotkami na swój temat odnoszącymi się do przyszłości i chce je zakończyć. Z drugiej strony Duma Katalonii żegnając Gundugana będzie mogła zarejestrować Daniego Olmo, który niedawno dołączył do klubu. Brak wysokiej pensji Niemca w budżecie będzie miał dla Blaugrany ogromne znaczenie z perspektywy finansowego fair play.

Gundogan był łączony głównie z transferem do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na lukratywny kontrakt. Pomocnik wciąż jednak prezentuje bardzo wysoki poziom, a w ostatnich godzinach tempa nabrały spekulacje na temat jego możliwego powrotu do Manchesteru City. Fanem niemieckiego gwiazdora jest Pep Guardiola, który bardzo żałował jego odejścia do Barcelony przed rokiem. Teraz menedżer Manchesteru City nie ma problemów z jego powrotem i szybko wyraził zgodę na transfer.

Tymczasem Fabrizio Romano informuje, że wtorkowe rozmowy między obozem Ilkaya Gundogana a Manchesterem City przebiegły pomyślnie i panuje duży optymizm odnośnie finalizacji tego transferu. Wszystkie zaangażowane strony mówią “tak” i wydaje się, że Niemiec już wkrótce wróci na Etihad Stadium. FC Barcelona najpewniej nic nie zarobi na odejściu Gundogana, co potwierdza Romano, który przekonuje, że będzie to transfer bezgotówkowy pomimo, że jego umowa z Blaugraną obowiązuje do 2026 roku.

