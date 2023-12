fot. Imago/Sportfoto Rudel Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Serhou Guirassy jest drugim najlepszym strzelcem tego sezonu Bundesligi

Milan pragnie skorzystać z klauzuli wykupu, wynoszącej raptem 17 milionów euro

Dyrektor sportowy Stuttgartu liczy, że Gwinejczyk zostanie w drużynie

Guirassy pozostanie lojalny Stuttgartowi?

Serhou Guirassy to jedna z większych pozytywnych niespodzianek tego sezonu Bundesligi. Napastnik Stuttgartu depcze w klasyfikacji strzelców po piętach Harry’ego Kane’a, pomimo gry w zdecydowanie słabszym zespole.

Po reprezentanta Gwinei zgłaszają się kluby z europejskiej czołówki. Kuszący w jego umowie jest zapis o wykupie, który potencjalnego pracodawcę wyniesie raptem 17 milionów euro. Mając na uwadze dyspozycję Guirassy’ego, jest to gigantyczna promocja.

O napastnika walczy Milan, który pilnie potrzebuje wzmocnić formację ofensywną. Dyrektor sportowy Stuttgartu Alexander Wehrle przekazał natomiast, ze jego zdaniem gwiazdor zostanie w drużynie.

– Postanowił tego lata przenieść się do nas, mimo że otrzymał oferty z zagranicznych klubów, w których mógł zarobić znacznie więcej. Tutaj czuje się dobrze ze swoją rodziną i odgrywa ważną rolę w zespole. Naprawdę to docenia. Interesuje go przede wszystkim gra w piłkę i strzelanie goli.

– W prowadzonych przez nas dyskusjach i rozmowach wielokrotnie podkreślał, że czuje się bardzo dobrze w Stuttgarcie. Czy zostanie w drużynie? Na ten moment nie widzę innej opcji – przekazał Wehrle.

