Guardiola straci gwiazdę. Coraz bliżej sensacyjnego transferu

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Ederson coraz bliżej Al-Nassr

Letnie okno transferowe będzie kolejną okazją dla saudyjskich klubów do sprowadzenia największych gwiazd futbolu. Tamtejsza liga rośnie w siłę, a pierwszym transferem, który zapoczątkował szalone zakupy, były przenosiny Cristiano Ronaldo do Al-Nassr.

Mimo kilku świetnych piłkarzy w składzie Al-Nassr nie zdołało podjąć rywalizacji o tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej. Trofeum wpadło w ręce Al-Hilal, które również może pochwalić się imponującą kadrą. W związku z tym drużyna Cristiano Ronaldo liczy na poważne wzmocnienia, mające na celu zniwelowanie różnicy.

Do niedawna intensywnie spekulowano na temat tego, że do Rijadu może przenieść się Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz rozstaje się z Juventusem i ponoć był namawiany przez CR7 do zasilenia Al-Nassr. Jednak teraz sprawa ucichła i wydaje się, że Polak przeniesie się gdzie indziej.

W międzyczasie Al-Nassr postanowiło poszukać alternatywnej opcji na pozycję golkipera. Jak poinformował Rudy Galetti, klub prowadzi rozmowy z Edersonem i jest blisko przekonania Brazylijczyka. Do pełni szczęścia brakuje już tylko porozumienia z Manchesterem City. Właśnie tutaj mogą nastąpić komplikacje, bo Pep Guardiola mocno polegał na piłkarzu w poprzednich sezonach. Hiszpan może mieć decydujący wpływ na przyszłość bramkarza.

Czytaj dalej: Barcelona wytypowała trzy nazwiska do zastąpienia Joao Cancelo