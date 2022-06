PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Pep Guardiola przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że Robert Lewandowski pasuje do Barcelony. Jego zdaniem reprezentant Polski nie będzie miał problemów z zaadaptowaniem się do systemu gry Barcelony.

Guardiola wypowiedział się na temat możliwego transferu Lewandowskiego do Barcelony

Menedżer City uważa, że Polak odnajdzie się w każdym zespole

Hiszpan nie jest pewny, czy Barcelonę stać na ten transfer

Guardiola chwali Lewandowskiego

Wydaje się, że transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony jest przesądzony. Polski napastnik dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować swojej kariery w Bayernie Monachium, a według dziennikarzy rozważa tylko i wyłącznie przenosiny do Katalonii.

O komentarz w tej sprawie został poproszony Pep Guardiola, były szkoleniowiec Barcelony. Hiszpan nie jest pewien, czy Duma Katalonii może pozwolić sobie na ten transfer z punktu widzenia ekonomicznego, jednak jest przekonany, że Robert Lewandowski poradziłby sobie w tym klubie.

– Czy potrafiłby dobrze wkomponować się do systemu gry Barcelony? Przecież mówimy tu o Robercie Lewandowskim. Z pewnością doskonale przystosowałby się w każdym zespołem. Ale nie wiem, czy Barcelona może go sprowadzić z powodu swojej sytuacji finansowej lub czy też Bayern Monachium pozwoli mu odejść – stwierdził menedżer Manchesteru City.

Barcelona już złożyła pierwszą ofertę za Lewandowskiego opiewającą na 32 miliony euro, która od razu została odrzucona przez Bawarczyków. Ekipa z Monachium oczekuje jednak minimum 40 milionów euro za polskiego napastnika. Media zastanawiają się, czy Duma Katalonii będzie mogła pozwolić sobie na złożenie lepszej propozycji mając na uwadze problemy ekonomiczne.

