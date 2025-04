fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Destiny Udogie na radarze Manchesteru City

Manchester City nie może zaliczyć kampanii 2024/2025 do udanych. W związku z tym władze klubu myślami są już przy letnich wzmocnieniach. Interesujące wieści na temat planów transferowych klubu z Premier League przekazał portal Fichajes.net.

Według doniesień hiszpańskiego serwisu o tematyce piłkarskiej na liście życzeń The Citizens znajduje się Destiny Udogie. 11-krotny reprezentant Włoch aktualnie broni barw Tottenhamu Hotspur. Chociaż ma kontrakt ważny do 2030 roku, to zwolennikiem ruchu z udziałem lewego defensora jest Josep Guardiola.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Piłkarz urodzony w Weronie, zanim trafił do ekipy z ligi angielskiej, to cenne doświadczenie zbierał między innymi w barwach Udinese Calcio. To właśnie w ekipie z Dacia Arena wypłynął na szerokie wody.

Udogie dzisiaj ma ponad 50 meczów w barwach The Spurs. Tylko w tej kampanii rozegrał 30 spotkań, notując w nich jedną asystę. Zawodnik jest też od października 2023 roku reprezentantem Włoch. Jak na razie zaliczył w drużynie narodowej 11 meczów.

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiały się wiadomości, że Udogie budzi zainteresowanie wielu europejskich klubów. W każdym razie transfer z udziałem piłkarza nie będzie należał do łatwych. Przedstawiciele władz Tottenhamu są świadomi potencjału gracza i mają konkretne oczekiwania finansowe za zawodnika.

Man City miał już natomiast podjąć dyskretne działania, mające na celu włączenie się do wyścigu po Udogiego. Zawodnik w klubie z Etihad Stadium mógłby być ciekawą alternatywą dla Josko Gvardiola.

Czytaj także: AC Milan straci dwóch liderów? Arabia Saudyjska kusi fortuną