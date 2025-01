Guardiola jest jego fanem. Man City obserwuje gracza Juventusu

Mark Pain / Alamy, Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i piłkarze Juventusu

Cambiaso obserwowany przez Man City, Guardiola bardzo go ceni

Manchester City od początku stycznia jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Niebawem powinno pojawić się oficjalne potwierdzenie pierwszego zimowego transferu. The Citiziens osiągnęli porozumienie z RC Lens ws. transakcji z udziałem Abdukodira Khusanova. W trakcie są także negocjacje z Eintrachtem Frankfurt dotyczące sprowadzenia Omara Marmousha.

Okazuje się, że dwa wzmocnienia to niekoniecznie ostatnie słowo Manchesteru City w zimowym oknie transferowym. Z najnowszych doniesień Matteo Moretto wynika, że Obywatele wciąż uważnie śledzą poczynania obrońcy Juventusu – Andrei Cambiaso.

Choć na chwilę obecną pomiędzy klubami nie doszło do żadnych rozmów, dziennikarz nie wyklucza, że coś może się wydarzyć w kontekście ewentualnych przenosin Włocha na Etihad Stadium. Cambiaso cieszy się dużym uznaniem Pepa Guardioli, bowiem idealnie wpisuje się w preferencje taktyczne hiszpańskiego szkoleniowca.

Il Manchester City continua a seguire con attenzione Andrea Cambiaso.



Il terzino sinistro gode della stima di Guardiola.



Per la Juventus è un calciatore molto importante.



Ad oggi non ci sono stati contatti tra club, da capire se ci saranno sviluppi. pic.twitter.com/4534yJACzi — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2025

Cambiaso do Juventusu przeniósł się latem 2022 roku z Genoi za ok. 13 milionów euro. Niemal od razu został jednak wypożyczony do Bologni, gdzie nabrał doświadczenia, po czym rok później wrócił do Turynu. Obecnie jest jednym z kluczowych zawodników w układance Thiago Motty. W aktualnym sezonie ma na swoim koncie 24 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.