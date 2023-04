Kataloński Sport informuje, że Pep Guardiola stanął na drodze Joao Cancelo do FC Barcelony. Dziennikarze uważają, że menedżer Manchesteru City zablokował ten ruch.

Cancelo mógł w styczniu trafić do FC Barcelony

Portugalczyk ostatecznie został zawodnikiem Bayernu

Według mediów, jego transfer do Katalonii zablokował Guardiola

Cancelo mógł grać z razem z Lewandowskim

Joao Cancelo był łączony z FC Barceloną w styczniu, ale obrońca Manchesteru City dość niespodziewanie w ostatniej chwili trafił na wypożyczenie do Bayernu Monachium. Jednak jego czas w Bawarii nie należy do najbardziej udanych i być może latem ponownie zmieni otoczenie.

Tymczasem, kataloński Sport uważa, że Cancelo był bliski transferu do FC Barcelony, ale weto postawił Pep Guardiola. Chociaż dziennikarze podkreślają, że wciąż kluczową rolę odegrały w tym wszystkim problemy finansowe Dumy Katalonii, to blaugrana osiągnęła porozumienie z Manchesterem City w sprawie transferu, ale na taki ruch nie chciał zgodzić się menedżer Obywateli.

Według mediów to już nie jest pierwsza taka sytuacja w historii. Zdaniem Sportu również Guardiola stał za niepowodzeniem transferu Sterlinga do Barcelony w 2022 roku, a napastnik ostatecznie trafił do Chelsea.

