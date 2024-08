Griezmann zmieni klub? Romano przekazał nowe wieści

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann na radarze Los Angeles FC

Antoine Griemzann to bez wątpienia jedna z ikon Atletico Madryt. Zawodnik ma kontrakt z klubem z Wanda Metropolitano. Niemniej nie brakuje spekulacji na temat przyszłości środkowego napastnika. Najnowsze doniesienia na temat Griezmanna wskazują, że piłkarz może dołączyć do jednej z ekip z MLS. Między innymi dziennikarz Fabrizio Romano przekonuje, że Los Angeles FC wykazuje duże zainteresowanie Francuzem. Takie rozwiązanie może mieć jednak miejsce dopiero w 2025 roku. Dzisiaj 33-latek jest wyceniany na 25 milionów euro.

Gdyby faktem stał się transfer z udziałem Griezmanna, byłby to koniec pewnego etapu w karierze zawodnika. Griezmann po raz pierwszy do Atletico trafił w lipcu 2014 roku. Z kolei druga przygoda piłkarza z Wanda Metropolitano zaczęła się w sierpniu 2021 roku. Jak dotąd rozegrał w stołecznym zespole 389 meczów, notując w nich 181 trafień i 84 asysty.

Sam zainteresowany podobno nie jest zamknięty na ewentualną przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Gdyby tak się stało, to obrałby podobny szlak jak niedawno Olivier Giroud. MLS bez wątpienia ostatnio rośnie w siłę, a wpływ na to może mieć też to, że już w 2026 roku Stany zjednoczone będą jednym z gospodarzem mundialu. Sezon 2024/2025 może być w związku z tym kluczowy dla losów Griezmann i jego ewentualnego transferu do jednej z ekip zza oceanu.

Na dzisiaj zawodnik przygotowuje się natomiast do premierowego występu w nowej kampanii La Liga. Atletico już w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Villarreal.

