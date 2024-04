Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Manchester United jest poważnie zainteresowany Gleisonem Bremerem

27-letni stoper to kandydat numer jeden Anglików na wzmocnienie obrony

Czerwone Diabły przy transferze mogą wykorzystać Masona Greenwooda

Gleison Bremer celem numer jeden Manchesteru United

Manchester United w letnim oknie transferowym planuje wzmocnić kilka pozycji, a w szczególności środek obrony. Czerwone Diabły podobno są zdesperowane, żeby sprowadzić Gleisona Bremera z Juventusu, za którego są gotowe zapłacić maksymalnie 60 milionów euro.

Jeżeli taka oferta nie zadowoli Starej Damy, to angielski zespół rozważa włączenie do tej transakcji Masona Greenwooda, który miałby dołączyć do Bianconerich – podaje “La Gazzetta dello Sport”. 22-letni skrzydłowy obecnie przebywa w hiszpańskim Getafe na zasadzie wypożyczenia.

Nowy właściciel Manchesteru United najprawdopodobniej będzie chciał się pozbyć Masona Greenwooda, którego obecność na Old Trafford źle wpłynęłaby na wizerunek klubu.