Gracz City reaguje na plotki. “To nie jest właściwy moment”

Bernardo Silva w lecie może opuścić Manchester City. Portugalczyk był łączony z transferem do Barcelony, ale teraz faworytem do pozyskania pomocnika Paris Saint-Germain, które ustaliło go swoim priorytetem. Jak doniesienia reaguje sam zawodnik?

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva (Manchester City - Everton)

Bernardo Silva w letnim okienku może zmienić klub

Portugalczyk jest łączony z Barceloną i PSG

Co o swojej przyszłości mówi 28-latek?

Barcelona czy PSG? Co wybierze Bernardo?

FC Barcelona i Paris Saint-Germain – to z tymi dwoma kluba najczęściej łączony jest Bernardo Silva. Portugalczyk chętnie sprawdzi się w nowym środowisku i w lecie zamierza rozstać się z Manchesterem City. Gdzie trafi doświadczony pomocnik? Wcześniej wiele mówiło się o przenosinach do stolicy Katalonii, jednak teraz faworytem w rywalizacji o podpis 28-latka mają być Paryżanie, którzy byłego zawodnika Benfiki ustanowili swoim priorytetem transferowym.

Jak do spekulacji na temat swojej przyszłości odnosi się sam zainteresowany?

– To nie jest odpowiedni moment, aby rozmawiać o mojej przyszłości. Do końca sezonu zostały trzy miesiące, a ja jestem bardzo skupiony na grze w barwach Manchesteru City. Wszelkie plotki i spekulacje nie mają wpływu na moją postawę. Staram się prezentować najlepiej jak tylko mogę. To, co się dzieje, po prostu się dzieje. My, jako klub, mamy o co walczyć.

Bernardo Silva w tym sezonie rozegrał już 39 spotkań, strzelił cztery gole i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z Obywatelami wygasa w czerwcu 2025 roku.