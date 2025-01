Górnik Zabrze negocjuje pierwszy zimowy transfer. Klub potwierdza

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik Zabrze negocjuje z kolejnym Japończykiem

Górnik Zabrze ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Zespół Jana Urbana w dotychczasowych meczach zdobył 30 punków i to pozwala mu lokować się na 6. pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy. Tym samym zapowiada się, że na wiosnę Trójkolorowi mogą powalczyć o czołowe miejsca w lidze i być może nawet zakwalifikować się do europejskich pucharów.

WIDEO: Górnik Zabrze – podsumowanie rundy jesiennej

Zadanie to nie będzie jednak łatwe, ale pomóc w nim mają zimowe transfery. Pierwszym przeprowadzonym w zimowym okienku transferowym może być sprowadzenie do klubu lewego obrońcy. Według informacji przekazanych przez japoński serwis “Football Tribe”, rozmowy z Górnikiem Zabrze toczy Ryo Hatsuse z Vissel Kobe. Co więcej, fakt, że 27-latek rozmawia z zagranicznym klubem potwierdza także sam japoński zespół informując o negocjacjach z inną drużyną.

Ryo Hatsuse ma na koncie prawie 200 spotkań dla Vissel Kobe, w których zdobył cztery gole i zanotował 29 asyst. 11 razy zagrał on także w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a w przeszłości reprezentował barwy młodzieżowych reprezentacji Japonii, w seniorskiej kadrze mimo powołania nie zdołał zadebiutować. W poprzednim sezonie wystąpił 42 razy i osiem razy zaliczył ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 900 tysięcy euro.

