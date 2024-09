PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Oficjalnie: Szymon Krawczyk nowym graczem Górnika Łęczna

Tegoroczne letnie okienko transferowe jest niezwykle intensywne w obozie Górnika Łęczna. Zespół prowadzony przez Pavola Stano przeszedł prawdziwą przebudowę. Pierwszoligowiec do tej pory pozyskał aż 17. nowych piłkarzy. Jak się okazuje, to nie koniec wzmocnień na Lubelszczyźnie. Klub bowiem w środę ogłosił kolejne wzmocnienie.

Górnik Łęczna za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził wzmocnienie prosto z Ekstraklasy. Do zespołu pierwszoligowego dołączył Szymon Krawczyk, który do tej pory był związany z GKS-em Katowice. 20-latek trafił do drużyny prowadzonej przez Pavola Stano na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Szymon Krawczyk ma za sobą występy na pierwszoligowych boiskach. W minionym sezonie 20-latek zaliczył trzy występy w zespole GKS-u Katowice. Jednak pobyt na placu gry młodego pomocnika trwał zaledwie 42 minuty. Teraz nowy gracz Górnika Łęczna będzie miał okazję poprawić ten dorobek.

Zespół prowadzony przez Pavola Stano nadspodziewanie dobrze rozpoczął rozgrywki Betclic 1. Ligi. Górnik Łęczna po 7. Kolejkach ma na koncie 16 punktów i zajmuje wysokie czwarte miejsce w lidze. Tuż po przerwie reprezentacyjnej zespół z województwa lubelskiego zmierzy się na wyjeździe z ekipą Miedzi Legnica.

