Godfrey odchodzi z Atalanty. Zagra ponownie w Premier League

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ben Godfrey

Ben Godfrey wypożyczony do Ipswich Town

Ipswich Town to beniaminek Premier League w aktualnym sezonie. Podopieczni Kierana McKenny mają jednak trudności z grą w wyższej lidze i uwikłali się w walkę o utrzymanie. Aktualnie zajmują 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Aby zrealizować cel, jakim jest utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, władze klubu postanowiły, że zimą poszukają wzmocnień.

Pierwszym zimowym transferem Ipswich Town oficjalnie został Ben Godfrey. Obrońca przeniósł się do Anglii na zasadzie wypożyczenia z Atalanty Bergamo. W zespole La Dei występował dopiero od sześciu miesięcy, lecz nie otrzymał zbyt wielu okazji do gry w nowych barwach. Łącznie uzbierał tylko 5 spotkań, co przełożyło się na 93 minuty we wszystkich rozgrywkach.

Godfrey w rozmowie z klubowymi mediami nie ukrywał podekscytowania z możliwości pracy pod okiem Kierana McKenny. Ponadto cieszy się, że w Ipswich będzie mieć więcej okazji do zaprezentowania swoich możliwości.

– Naprawdę przyjemnie rozmawiało mi się z menadżerem i jestem podekscytowany możliwością pracy pod jego okiem. Obejrzałem wiele meczów z pierwszej połowy sezonu i widać po nich, że grupa jest zgrana, pełna zawodników dających z siebie wszystko, aby osiągnąć swoje cele – powiedział Ben Godfrey, cytowany przez oficjalną stronę Ipswich Town.

– W tym sezonie nie zagrałem tyle, ile bym chciał, ale czuję, że jestem gotów wnieść swój wkład i nie mogę się doczekać, żeby wyjść na boisko – dodał nowy stoper Ipswich Town.