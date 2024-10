Real Madryt w najbliższym czasie może skupić się na tym, aby wzmocnić swoją defensywę. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Santiago Bernabeu jest gracz Girony.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Miguel Gutierrez może wrócić do Realu Madryt

Real Madryt po ostatnim oknie transferowym, gdy zadbał o ofensywę, w najbliższym czasie planuje według medialnych doniesień bardziej skoncentrować się na poprawie jakości w obronie. Interesujące wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że kandydatem do gry w szeregach giganta La Liga, jest Miguel Gutierrez. Zawodnik aktualnie broni barw Girony. Dla stołecznej ekipy pozyskanie piłkarza może być bardzo korzystnym rozwiązanie. Chociaż rynkowa wartość gracza kształtuje się w wysokości 25 milionów euro, to jednak Real może go pozyskać znacznie taniej. Wpływ na taki stan rzeczy ma mieć atrakcyjna kwota wykupu. Suma za transakcję miałaby wynieść osiem milionów euro.

Madrycki klub ma być aktualnie w trakcie analizy rynku transferowego pod kątem wzmocnień drużyny. Priorytetem ma być odmłodzenie defensywy i idealnie w takie rozwiązania pasuje 23-latek. Lewy defensor ma kontrakt ważny do 2027 roku. Jednocześnie zaliczył pięć występów w reprezentacji Hiszpanii, w której strzelił jednego gola. Tymczasem w trakcie trwającej kampanii zawodnik wystąpił w 13 meczach ekipy z Estadi Montilivi. Strzelił w nich gola i zaliczył asystę.

Gdyby transakcja z udziałem Miguel Gutierreza doszła do skutku, to w szeregach Los Blancos na dzisiaj miałby dwóch rywali do gry. Mowa o Ferlandzie Mendym i Francie Garcii.

