Girona w mediach społecznościowych pochwaliła się kolejnym wzmocnieniem. Do katalońskiego klubu został wypożyczony Bryan Gil, który do tej pory grał w Tottenhamie Hotspur.

Karl Phillipson / Optikal / Alamy Na zdjęciu: Bryan Gil

Oficjalnie: Bryan Gil wrócił do La Ligi. Zagra w Gironie

Girona zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów i dlatego chce poważnie wzmocnić skład przed rywalizacją w tych rozgrywkach. Kataloński klub właśnie przeprowadził bardzo ciekawy transfer, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. Do trzeciego zespołu La Ligi na zasadzie wypożyczenia z Tottenhamu Hotspur przenosi się bowiem Bryan Gil.

Czterokrotny reprezentant Hiszpanii swojego dotychczasowego pobytu w zespole Kogutów nie może uznać za udany, ponieważ 23-letni skrzydłowy nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie angielskiej drużyny. Wciąż perspektywiczny zawodnik zdecydowanie więcej minut otrzymywał na wypożyczeniach spędzonych w Valencii oraz Sevilli.

BENVINGUT BRYAN! 👋 — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2024

Girona tym samym dokonała szóstego wzmocnienia w trwającym letnim okienku transferowym. Wcześniej do zespołu prowadzonego przez Michela przenieśli się Abel Ruiz, Ladislav Krejci, Alejandro Frances, Donny van de Beek oraz Gabriel Misehouy.

Ekipę z Estadi Montilivi opuścił natomiast Aleix Garcia, który przeszedł do Bayeru Leverkusen, a Artem Dowbyk jest o krok od przeprowadzki do Romy.

Wracając do bohatera artykułu – Bryana Gila – to lewy napastnik w pierwszej drużynie Tottenhamu Hotspur rozegrał łącznie 43 spotkania i zaliczył 2 asysty. Skrzydłowy został piłkarzem Kogutów w 2021 roku, gdy przeniósł się do Londynu za 25 milionów euro z wyżej wspomnianej Sevilli.