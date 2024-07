AS Roma jest coraz bliżej zakontraktowania Artema Dowbyka. Włoski klub zaoferował 35 mln euro za 27-letniego napastnika. Girona obecnie analizuje propozycję - donosi Gianluca Di Marzio.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi - trener Romy

Artem Dowbyk blisko Romy. Girona otrzymała nową ofertę

Przez dłuższy czas wydawało się, że Artem Dowbyk tego lata zamieni Gironę na Atletico Madryt. W sprawie przyszłości ukraińskiego napastnika nastąpił jednak zwrot akcji i wszystko wskazuje na to, że 27-latek swoją karierę będzie kontynuował w Romie. Piłkarz już kilka dni temu porozumiał się z Giallorossimi w sprawie szczegółów kontraktu indywidualnego.

Włoski klub zaproponował zawodnikowi lepsze warunki finansowe i ciekawszy projekt sportowy, czym przekonał 31-krotnego reprezentanta Ukrainy. AS Roma obecnie prowadzi rozmowy z Gironą na temat kwoty transferu.

Według najnowszych informacji Gianluki Di Marzio najnowsza oferta rzymskiego giganta opiewa na 35 milionów euro i są już zawarte w niej ewentualne bonusy. Strony w najbliższych godzinach powinny ubić interes.

Wielką rolę w przekonaniu Artema Dowbyka do przeprowadzki na Stadio Olimpico odegrał szkoleniowiec drużyny popularnych Giallorossich, czyli Daniele De Rossi. Legenda Romy podobno wykonała telefon do ukraińskiego napastnika, co miało ogromne znaczenie przy podjęciu ostatecznej decyzji przez zawodnika.

Dwudziestosiedmioletni napastnik w sezonie 2023/2024 rozegrał 41 meczów, zdobył 25 bramek i zanotował 10 asyst. Warto dodać, że gwiazdor Girony został wicekrólem strzelców La Ligi. Artem Dowbym do ligi hiszpańskiej przeprowadził się przed kampanią 2023/2024 za niespełna 8 mln euro z rodzimego SK Dnipro-1.