Gigantyczne pieniądze dla Osimhena. Saudyjczycy skuszą kolejne wielkie nazwisko?

fot. Imago/Fotoagenzia Na zdjęciu: Victor Osimhen

Al-Hilal zarzuciło sieci na Victora Osimhena

Nigeryjczyk otrzymał ofertę sięgającą ponad 50 milionów funtów za sezon gry

Na ten moment napastnik nie jest zainteresowany przenosinami do Arabii Saudyjskiej

Napoli zdoła zatrzymać gwiazdora?

Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis jakiś czas temu uspokoił kibiców zapewniając, że Victor Osimhen zostanie w drużynie na kolejny sezon. Jedyną opcją na rozstanie byłaby absolutnie szalona oferta transferowa, przekraczająca 150 milionów euro. Jak sam zaznaczył, żaden z europejskich klubów nie byłby w stanie pozwolić sobie teraz na taki wydatek.

Jego słowa nie tyczą się natomiast ekip z Arabii Saudyjskiej. W związku z nieudaną próbą ściągnięcia Kyliana Mbappe, Al-Hilal zarzuciło sieci właśnie na Osimhena. Celem na resztę letniego okienka jest pozyskanie jeszcze jednego zawodnika z najwyższej półki.

Nigeryjczyk pozostaje celem transferowym Saudyjczyków. Al-Hilal kusi go zarobkami przekraczającymi 50 milionów funtów za sezon gry. To uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych graczy na całym świecie.

Król strzelców Serie A odrzucił jednak astronomiczną propozycję. Jak sam wcześniej przyznawał, jego celem jest gra na najwyższym poziomie. Napoli pracuje nad przedłużeniem obowiązującego do 2025 roku kontraktu.

