Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen odejdzie z Napoli

Prezydent klubu przyznał, że o jego odejściu wiedzieli już zeszłego lata

Trzy potencjalne kierunki dla Nigeryjczyka to Real Madryt, PSG oraz Premier League

Victor Osimhen odejdzie latem z Napoli

Napoli już wie, że latem dojdzie do rozstania z największą gwiazdą zespołu. Doniesienia o opuszczeniu Neapolu przez Victora Osimhena potwierdził prezydent klubu – Aurelio De Laurentis.

– Wiemy o jego odejściu od zeszłego lata. Inaczej negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu nie trwałyby tak długo – powiedział De Laurentis.

Nie tak dawno, bo tuż przed świętami Bożego Narodzenia napastnik parafował przedłużenie umowy z mistrzem Włoch. Jak przypuszczano, był to zabieg celowy, aby do umowy załączyć klauzulę odstępnego w kwocie 130 milionów euro. To powoduje, że Napoli może liczyć latem na spory zastrzyk gotówki przy sprzedaży 27-krotnego reprezentanta Nigerii. Właściciel zespołu spod Wezuwiusza zdradził również możliwe kierunki transferu Osimhena. Według niego w grę wchodzą trzy opcję.

– Wiedzieliśmy, że odejdzie do Realu Madryt, Paris Saint-Germain albo jednej z drużyn Premier League – dodał prezydent Napoli.

W tym sezonie 25-latek ma jak na razie na swoim koncie 13 meczów w Serie A, w których strzelił 7 bramek. Aktualnie przebywa wraz z reprezentacją Nigerii na Pucharze Narodów Afryki.

