Icardi rozważa pożegnanie z Galatasaray. Na radarze kilku klubów

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi, może zamienić Galatasaray na klub z La Liga

Mauro Icardi to ośmiokrotny reprezentant Argentyny, który trafił do Galatasaray we wrześniu 2022 roku. Najpierw na wypożyczenie z Paris Saint-Germain. Z kolei po jednym sezonie klub z Turcji zdecydował się na transfer definitywny z udziałem gracza, wykładając 10 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa jednak z końcem czerwca przyszłego roku, więc zaczynają się pojawiać spekulacje dotyczące piłkarza. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podało, że Icardi poważnie rozważa możliwość zmiany klubu latem. Mając na uwadze to, że ostatnio Galata wzmocniła się w ofensywie, może to sugerować, że Argentyńczyk zmieni pracodawcę. Ostatnio kilka ekip wyraziło konkretne zainteresowanie piłkarze. Najbardziej realny może się wydawać kierunek włoski. Niemniej chętne na pozyskanie gracza są też kluby z La Liga.

W gronie klubów zainteresowanych Icardim znajdują się: Fiorentina czy Atalanta, jeśli chodzi o ekipy z Serie A. Tymczasem z Hiszpanii chęć sfinalizowania transferu z udziałem byłego napastnika Interu Mediolan wykazują: Real Sociedad, Girona czy Villareal.

Icardi aktualnie leczy kontuzję. W tym sezonie ogólnie zawodnik wystąpił w 14 spotkaniach, notując w nich sześć trafień i dwa kluczowe podania. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 13 milionów euro.