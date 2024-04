Jeśli Tosin Adarabioyo nie przedłuży umowy z Fulham, to na zasadzie wolnego transferu może dołączyć do Tottenhamu Hotspur lub Manchesteru United - uważa portal TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tosin Adarabioyo

Tosin Adarabioyo latem może dołączyć do jednego z gigantów Premier League

Kontrakt 26-letniego stopera z Fulham kończy się już 30 czerwca 2024 roku

Z tego faktu chcą skorzystać Manchester United i Tottenham Hotspur

Tosin Adarabioyo łączony z gigantami Premier League

Sytuację Tosina Adarabioyo monitoruje kilku europejskich gigantów, ponieważ środkowy obrońca umowę z Fulham ma ważną tylko do 30 czerwca 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że strony ostatecznie nie zwiążą się nowym kontraktem, a piłkarz dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Wychowanek Manchesteru City może jednak zostać w Premier League. Jak donosi brytyjski portal “TEAMtalk”, mierzący 196 centymetrów wzrostu defensor może liczyć na oferty od takich drużyn jak Manchester United oraz Tottenham Hotspur. Włodarze tych klubów są gotowi już teraz zawrzeć porozumienie ze stoperem.

Tosin Adarabioyo występuje w barwach ekipy The Whites od października 2020 roku. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania i 2 razy wpisał się na listę strzelców.