Arsenal planuje dokonań wzmocnienia składu w letnim oknie transferowym. Hiszpański AS informuje, że do Londynu może trafić Nabil Fekir.

Martin Odegaard prawdopodbnie pozostanie w Realu Madryt

Arsenal szuka zastępstwa dla norweskiego pomocnika

Do Londynu może trafić Nabil Fekir

Arsenal szuka wzmocnienia w La Lidze

Sezon 2020/2021 był nieudany w wykonaniu Arsenalu. Kanonierzy w trakcie rozgrywek mieli bardzo duże wahania formy. Zagrali kilka dobrych meczów, a następnie nie potrafili pokonać przeciwnika wyraźnie słabszego od siebie. Doprowadziło to tego, że londyńczycy zajęli tylko ósme miejsce w Premier League. Rezultat ten oznacza, że nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów pierwszy raz od ćwierć wieku.

Jednym z problemów Arsenalu w minionej kampanii była słaba ofensywa. Kanonierzy strzelili tylko 55 goli. Aż siedem drużyn było lepszych w tym aspekcie. Dlatego Mikel Arteta chce dokonać wzmocnienia w formacji ofensywnej.

Priorytetem dla Arsenalu pierwotnie było zatrzymanie na Emirates Stadium Martina Odegaarda. Norweg trafił do Anglii w końcówce stycznia na półroczne wypożyczenie z Realu Madryt. Okazało się to dobrą decyzją dla 22-latka. Rozegrał on bowiem 20 spotkań. Strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst. Statystyki nie odzwierciedlają jednak jego umiejętności oraz tego, co wniósł do zespołu.

Martin Odegaard kampanię 2021/2022 ma spędzić w Realu Madryt, dlatego musi szukać nowego zawodnika na pozycję ofensywnego pomocnika. AS twierdzi, że londyńczycy obserwują Mistrza świata z 2018 roku. Mowa o Nabilu Fekirze. Francuz w sezonie 2020/2021 był ważnym ogniwem Realu Betis, dla którego strzelił pięć goli i zaliczył sześć asyst. Andaluzyjski klub może rozważyć jego sprzedaż, jeżeli wpłynie odpowiednia oferta. Portal Transfermarkt wycenia 27-latka na 25 milionów euro.

