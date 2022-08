PressFocus Na zdjęciu: Juan Foyth

24-letni Juan Foyth jest jedną z pierwszych opcji, które FC Barcelona rozważa, aby wzmocnić prawą obronę po tym, jak Cesar Azpilicueta odnowił kontrakt z Chelsea, informuje Mundo Deportivo.

Juan Foyth jest głównym kandydatem do wzmocnienia defensywy Barcelony, informuje Mundo Deportivo

Agent obrońcy Villarreal był widziany jak wychodził ze spotkania z dyrektorem sportowym Dumy Katalonii

Argentyńczyk ma klauzulę odejścia wynoszącą 65 mln euro, co stanowi istotny problem dla blaugrany

Juan Foyth może trafić na Spotify Camp Nou

Gdy stało się jasne, że Cesar Azpilicueta nie trafi do Barcelony, Katalończycy musieli poszukać alternatyw. Wcześniej przez bardzo długi czas obrońca Chelsea był wymieniany jako główny kandydat do wzmocnienia defensywy. Wśród potencjalnych kandydatów do wzmocnienia zespołu Xaviego wymieniało się Hectora Bellerina, Meuniera, a ostatnio także Juana Foytha, który w tym momencie wydaje się najbardziej realną opcją.

Gerard Romero poinformował, że agent obrońcy Villarreal był widziany, jak wychodził z klubowego budynku po spotkaniu Mateu Alemanym, jednak jak dodaje Mundo Deportivo, nie chciał on składać żadnych oświadczeń, a także nie potwierdził spotkania z dyrektorem sportowym Barcelony.

Głównym problemem dla Barcelony w podpisaniu umowy z Foythem może być cena. Villarreal zapłacił zeszłego lata 15 milionów, aby zatrzymać obrońcę po zakończeniu wypożyczenia z Tottenhamu. Jego klauzula wykupu wynosi obecnie 65 milionów euro, a Żółta Łódź Podwodna z pewnością nie ułatwi Argentyńczykowi zmiany barw klubowych.

Juan Foyth gra w Villarreal od 2020 roku. W tym czasie wystąpił w 71 spotkaniach zdobywając dwa gole i notując trzy asysty.

