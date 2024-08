fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern chce odtworzyć świetny duet z reprezentacji Niemiec

Florian Wirtz zasłużenie sięgnął w sezonie 2023/2024 po tytuł najlepszego piłkarza Bundesligi. Liderował ofensywie Bayeru Leverkusen, znacząco pomagając w osiągnięciu historycznego sukcesu, jakim było mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. 21-latek od bardzo dawna uchodzi za generacyjny talent, ale dopiero teraz był w stanie rozegrać pełen sezon na najwyższych obrotach. Potwierdził, że jest piłkarzem klasy światowej, a wszelkie przewidywania dotyczące jego przyszłości okazały się trafne.

Nie dziwi, że wokół Wirtza ustawia się kolejka chętnych. Sam zawodnik jest obiektem westchnień europejskich gigantów i miał możliwość sfinalizowania hitowego transferu już tego lata. Zdecydował, że nie będzie się jednak spieszyć i zadeklarował pozostanie w Bayerze Leverkusen na jeszcze jeden sezon. Media typują, że w 2025 roku wreszcie zmieni klub.

Bayern Monachium chce skorzystać z być może jedynej okazji do pozyskania Wirtza. Zrobi wszystko, aby niemiecki pomocnik wybrał właśnie Bawarczyków. Sky podaje, że wytypowano go absolutnym priorytetem transferowym na przyszłe lato. Bayern jest gotów głęboko sięgnąć do kieszeni i wydać nawet 150 milionów euro. Plan zakłada odtworzenie zabójczego duetu z Jamalem Musialą, który świetnie funkcjonuje w reprezentacji Niemiec.

Niemiecki gigant ma natomiast świadomość, że sprowadzenie Wirtza wcale nie będzie łatwym zadaniem. Sytuację 21-latka z uwagą śledzą chociażby Real Madryt i Manchester City. Szykuje się szalona batalia o jego podpis.