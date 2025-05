Wirtz dogadał się z nowym klubem. Oferta za 100 milionów euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz dogadał kontrakt z Bayernem Monachium

Florian Wirtz to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych obecnie piłkarzy w Europie. Ofensywny pomocnik reprezentacji Niemiec jest bowiem od wielu miesięcy na celowniku Realu Madryt, Manchesteru City oraz Bayernu Monachium, a także innych ekip. Okazuje się jednak, że sprawa jego transferu jest już praktycznie przesądzona, a przynajmniej doszło do porozumienia pomiędzy Wirtzem a Bayernem Monachium.

Według informacji przekazanych przez Christiana Falka z niemieckiego „Bilda”, Florian Wirtz dogadał się z Bayernem Monachium ws. kontraktu, który miałby podpisać po transferze do klubu. Pozostaje więc tylko kwestia ustalenia sumy transferowe z Bayerem Leverkusen. Bayern Monachium ma zamiar zaoferować 100 milionów euro za pomocnika, a to wydaje się być dobrą sumą. Jeśli propozycja zostanie odrzucona przez Aptekarzy, to Wirtz gotów jest poczekać na transfer do Die Roten do 2026 roku.

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał dla Bayeru Leverkusen 43 mecze, w których zdobył w sumie 16 goli oraz zanotował 13 asyst. 22-letni gracz na ma koncie 29 spotkań w reprezentacji Niemiec. Serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego gracza na 140 milionów euro.

