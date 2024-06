Hansi Flick liczy na to, że Barcelona ściągnie do składu przynajmniej trzech nowych graczy. Serwis Fichajes opublikował listę priorytetów Niemca.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick wskazał trzy priorytety transferowe Barcelony

Barcelona w ostatnich tygodniach zdecydowała się na poważne zmiany. Głównym wydarzeniem było zwolnienie Xaviego Hernandeza i zatrudnienie w jego miejsce Hansiego Flicka. Teraz to Niemiec ma przejąć ster nad Blaugraną, która liczy na to, że w sezonie 2024/2025 uzyska znacznie lepsze wyniki.

Hansi Flick nie ma zamiaru zajmować się tylko i wyłącznie przygotowywaniem drużyny pod względem sportowym. Z informacji przekazywanych przez hiszpańskie media można dojść do wniosku, że szkoleniowiec angażuje się w kształtowanie planów transferowych Dumy Katalonii. W końcu to on wie najlepiej, jakich zawodników potrzebuje do odniesienia sukcesu.

Serwis Fichajes stworzył listę trzech nazwisk, które aktualnie są priorytetami Barcelony. Oczywiście do tego potrzebne będą pieniądze, a tych na razie brakuje w klubowej kasie. Jednak mimo tego Flick ma nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i wkrótce będzie mógł skorzystać z nowych nabytków.

Przede wszystkim Blaugrana pracuje nad sfinalizowaniem wykupu Joao Cancelo. Obrońca wciąż jest zawodnikiem Man City, ale Obywatele nie wiążą z nim przyszłości. Oprócz tego Joan Laporta i jego współpracownicy mają pracować nad ściągnięciem Joshuy Kimmicha z Bayernu Monachium oraz Nico Williams z Athletiku Bilbao.

