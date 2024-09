Sipa US / rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Flick określił cel. Barcelona znalazła następcę Lewandowskiego

FC Barcelona przygotowuje się do zastąpienia Roberta Lewandowskiego, który w tym roku skończył 36 lat. Nie da się ukryć, że polski napastnik powoli zbliża się do zakończenia kariery i w związku z tym klub chciałby zabezpieczyć swoją przyszłość. Według najnowszych informacji Hansi Flick zdecydował, kto może zastąpić Polaka w barwach Dumy Katalonii.

Doniesienia opublikował serwis El Nacional.cat, który uważa, że sztab szkoleniowy Barcelony wskazał na Alexandera Isaka z Newcastle United. Szwed dysponuje podobnymi warunkami fizycznymi do Roberta Lewandowskiego i swoim stylem gry doskonale wpasowałby się do filozofii Hansiego Flicka. Niemiec zwrócił uwagę również na inne aspekty, niż tylko umiejętności strzeleckie. Przede wszystkim Isak byłby bardziej wszechstronną opcją, bo potrafi grać również na skrzydle, a to dałoby trenerowi Barcy szersze pole manewru.

Alexander Isak wyróżnił się dyspozycją w sezonie 2023/2024. W trakcie całej kampanii napastnik rozegrał łącznie 40 meczów, zdobywając w nich aż 25 bramek. Bez wątpienia był to jeden z argumentów, które przemówiły za kandydaturą Szweda w biurach na Camp Nou. Piłkarz sprawdził się na najwyższym możliwym poziomie, a Barcelona szczególnie docenia ten fakt. Duma Katalonii nie chciałaby powtórki wpadki transferowej, jak to miało miejsce w przypadku Vitora Roque.

