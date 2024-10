Flick jest w nim zakochany. Sensacyjny cel transferowy Barcelony

Barcelona szuka okazji na rynku transferowym. Jej uwagę przykuł Dario Essugo, wypożyczony ze Sportingu do Las Palmas. Hansi Flick jest zauroczony umiejętnościami defensywnego pomocnika - informuje "Fichajes".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona rozważa transfer przyszłościowy

Barcelona w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Ostatnie dni są dla niej bardzo udane – najpierw rozgromiła Bayern Monachium w Lidze Mistrzów, a potem osiągnęła kapitalny wynik przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu. Blaugrana wyrasta na faworyta do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, co jest wielką zasługą Hansiego Flicka. W klubie mają jednak świadomość, że sytuacja kadrowa w dalszym ciągu nie jest optymalna, a osiągane rezultaty nie przysłaniają potrzeb. Trwają intensywne prace nad wytypowaniem zawodników, którzy w najbliższych miesiącach mogą wzmocnić drużynę.

“Fichajes” informuje o sensacyjnym celu transferowym Barcelony. Uwagę działaczy przykuł bowiem Dariu Essugo, który rozgrywa debiutancki sezon w La Liga. Tego lata Las Palmas wypożyczyło 19-letniego zawodnika ze Sportingu. W czołowej europejskiej lidze prezentuje się obiecująco, a Blaugrana dostrzega jego bardzo duży potencjał. Flick ma być wręcz zakochany w defensywnych umiejętnościach Essugo i wierzy, że w niedalekiej przyszłości byłby realnym wzmocnieniem.

Barcelona rozpatruje ten transfer pod kątem rynkowych okazji. Kontrakt Essugo ze Sportingiem wygasa po sezonie 2024/2025, więc jest duża szansa, by pozyskać go w ramach transakcji bezgotówkowej. Z pewnością byłoby to korzystne dla klubowych finansów, które wciąż się nie ustabilizowały. Essugo jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 3,5 mln euro.