Fiorentina nie dla Milika i Piątka. “Już nas nie interesują”

Dyrektor sportowy Fiorentiny Daniele Prade zaprzecza medialnym doniesieniom, jakoby klub był zainteresowany pozyskaniem Krzysztofa Piątka lub Arkadiusza Milika. Obaj byli w ostatnim czasie łączeni z klubem przez włoskie media.

Corriere dello Sport w swoim sobotnim wydaniu poinformowało, że celem Fiorentiny podczas najbliższego okna transferowego jest wzmocnienie zespołu. Według dziennika jednym z priorytetów jest sprowadzenie Arkadiusza Milika. W grę wchodziło także sięgnięcie po Krzysztofa Piątka.

W wywiadzie udzielonym Sky Sport Italia przed sobotnim meczem z Hellas Werona Daniele Prade potwierdził, że klub interesował się Polakami latem. Na chwilę obecną takiego tematu już jednak nie ma.

– Próbowaliśmy zrobić to w lipcu, ale teraz nie bierzemy ich pod uwagę – powiedział dyrektor sportowy klubu w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Negatywny okres

Dotychczasowych występów w obecnym sezonie Fiorentina zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Fatalne wyniki sprawiły, że klub ze Stadio Artemio Franchi plasuje się obecnie tuż nad strefą spadkową.

– Zbudowaliśmy szeroką kadrę, ponieważ w tym sezonie jest pięć zmian, a to mogła być dla nas decydująca broń. Do tej pory tak się nie stało, ale szkoleniowiec pracuje ostrożnie. Są również sytuacje zewnętrzne. To dla nas negatywny okres i Prandelli musi sobie z tym dobrze poradzić – mówił Daniele Prade.

– Żyjemy w szczególnej sytuacji, brakuje nam naszych kibiców, kontaktu z nimi. Relacje między nami zawsze są dobre, niezależenie od tego czy nas chwalą, czy krytykują – kontynuował.