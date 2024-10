FIFA zaskakuje! Chce zrobić trzecie okno transferowe

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

FIFA musiała znaleźć rozwiązanie ze względu na KMŚ

FIFA zapowiedziała otwarcie nowego okna transferowego, które potrwa od 1 do 10 czerwca 2025 roku. Decyzja ma na celu ułatwienie klubom przygotowań do Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Nowe przepisy mają także uregulować sytuacje związane z przedłużeniem kontraktów zawodników, które kończą się w trakcie turnieju.

Od 1 do 10 czerwca 2025 roku kluby uczestniczące w KMŚ oraz te, których federacje zdecydują się na dołączenie do tego rozwiązania, będą miały możliwość przeprowadzania transferów. Okno to ma ułatwić drużynom przygotowania do turnieju, który rozpocznie się 15 czerwca, a zakończy 13 lipca. Celem FIFA jest, by kluby mogły zbudować odpowiednie kadry na czas trwania zawodów, a także, by zawodnicy, których kontrakty wygasają w trakcie turnieju, mogli przedłużyć swoje umowy na czas trwania imprezy.

Jednym z głównych problemów organizacyjnych jest fakt, że KMŚ odbywają się pomiędzy sezonami, co oznacza, że niektórzy piłkarze mogą być na granicy wygaśnięcia swoich kontraktów. FIFA, aby rozwiązać ten problem, wprowadza możliwość krótkoterminowego przedłużenia kontraktów. W trakcie pandemii mieliśmy podobną sytuację, gdy zawodnicy mogli decydować, czy chcą przedłużyć swoje umowy, aby dokończyć sezon. Teraz to samo rozwiązanie zostanie zastosowane w kontekście mundialu.

Nowe przepisy FIFA mają na celu wyrównanie szans dla wszystkich klubów biorących udział w turnieju. Umożliwiają one klubom dokonywanie transferów, zabezpieczając jednocześnie prawo do przedłużenia kontraktów piłkarzy, których umowy wygasają w trakcie turnieju. Dzięki temu zespoły nie będą miały problemu z utratą kluczowych zawodników w trakcie turnieju i będą mogły skupić się na rywalizacji o tytuł.

