Fenerbahce naciska na głośny transfer, ale piłkarz ma niechęć do Mourinho

Jose Mourinho został nowym szkoleniowcem Fenerbahce. Jak informuje The Sun, na radar tureckiego klubu trafił Mason Greenwood z Manchesteru United.

Źródło: The Sun

Mason Greenwood

Greenwood na radarze Fenerbahce. Piłkarz ma niechęć do Mourinho

Fenerbahce zaskoczyło piłkarski świat, podpisując kontrakt z Jose Mourinho. Portugalczyk poprowadzi drużynę Sebastiana Szymańskiego w przyszłym sezonie, a jego głównym celem jest odzyskanie mistrzostwa Turcji.

Już teraz w mediach wiele mówi się o transferach Fenerbahce, które ma naprawdę ambitne plany. Klub chciałby odnieść sukcesy na krajowym podwórku, ale także dobrze zaprezentować się w Lidze Mistrzów. Nie da się ukryć, że do tego potrzebne będą jakościowe wzmocnienia.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis The Sun, według którego na radar stambulskiego klubu trafił Mason Greenwood. Napastnik Man Utd spędził sezon 2023/2024 na wypożyczeniu w Getafe i prezentował się tam całkiem solidnie, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania jego osobą.

Czerwone Diabły po głośnej aferze nie chcą Greenwooda w swoim składzie i oczekują na oferty. Ponoć władze Man Utd liczą na to, że ktoś złoży propozycję opiewającą na zawrotne 50 milionów funtów. Fenerbahce raczej takich pieniędzy nie ma zamiaru wydawać, ale brak innych możliwości może spowodować, że klub z Old Trafford będzie zmuszony obniżyć swoje wymagania.

Znaczącym problemem są spekulacje na temat tego, że Greenwood ma wątpliwości co do współpracy z Mourinho. Napastnik zna szkoleniowca z czasów, gdy ten prowadził Man Utd.

