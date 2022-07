PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Bayern Monachium rozważa sprowadzenie Joao Felixa w miejsce Roberta Lewandowskiego. Taka transakcja byłaby jednak bardzo skomplikowana pod względem finansowym.

Bayern Monachium poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, który chce odejść

Jednym z kandydatów Bawarczyków jest Joao Felix

Portugalczyk w ciągu trzech lat w Atletico nie udowodnił, że był wart 127 milionów euro. Rojiblancos z pewnością nie pozwoliliby napastnikowi odejść za niską cenę

Felix zmieni Madryt na Monachium?

Bayern Monachium znajduje się w delikatnej sytuacji. Robert Lewandowski jasno określił swój plan – chce opuścić stolicę Bawarii tego lata. Die Roten są równie stanowczy. Zaznaczają, że Polak ma jeszcze rok kontraktu i żądają, by go wypełnił. Mimo wszystko trudno wyobrazić sobie, by napastnik bez problemu wrócił na obóz przygotowawczy do kolegów i trenera, których chciał opuścić. Dlatego też rekordowi mistrzowie Niemiec poszukują na rynku następcy Lewandowskiego. Już kupili Sadio Mane, który może też zagrać jako “dziewiątka”, ale mają na oku kolejnych kandydatów.

Jednym z nich jest Joao Felix. Portugalczyk to niewątpliwie wielki talent. W minionym sezonie 22-latek ponownie jednak nie zachwycił. Wziął na siebie ciężar gry Atletico Madryt, ale tylko przez kilka tygodni. Tak mniej więcej wygląda jego dotychczasowa, trwająca już trzy lata, kariera w stolicy Hiszpanii. Notuje sporo przebłysków, ale brakuje mu ciągłości. Oraz liczb pod bramką przeciwnika. Dodajmy do tego, że Felix jest najdroższym nabytkiem w historii Rojiblancos – kosztował aż 127 milionów euro. Hiszpanie są świadomi, że obecnie nie mogliby liczyć na podobną kwotę przy próbie sprzedaży gwiazdy. Tym trudniej wyobrazić sobie jego przenosiny na Allianz Arena. Bayern nie jest znany z chętnego wydawania znacznych kwot na transfery. Przypomnijmy, że ich najdroższym zakupem pozostaje Lucas Hernandez, który swoją drogą trafił do Bawarii z Atletico. Kosztował “zaledwie” 80 milionów euro.

Felix w minionym sezonie rozegrał 33 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i sześć asyst.

Zobacz więcej: Newcastle ze szczodrą ofertą za wychowanka Evertonu.