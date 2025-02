FC Barcelona wciąż zainteresowana obrońcą. To byłby nieoczekiwany transfer

FC Barcelona nadal rozgląda się za kandydatami do wzmocnienia boków obrony. Jak przekonuje portal SPORT, na radarze Dumy Katalonii znajduje się Marc Pubill.

FC Barcelona chce wzmocnić obronę. Na liście Marc Pubill

FC Barcelona chciałaby w 2025 roku wzmocnić boki obrony. Aktualnie Hansi Flick ma do dyspozycji czterech zawodników. Na prawej stronie Niemiec korzysta z Julesa Kounde i Hectora Forta, zaś na lewej występują Alejandro Balde i Gerard Martin. Jest to dość ograniczone pole manewru, które w przypadku ewentualnych kontuzji podstawowych zawodników może okazać się bardzo problematyczne.

Duma Katalonii liczy na to, że uda jej się sprowadzić uniwersalnego zawodnika do rotacji. W związku z tym na liście Blaugrany niespodziewanie znalazł się Marc Pubill z drugoligowej Almerii. Prawy defensor regularnie występuje na zapleczu La Liga, ale raczej nikt nie brał pod uwagę możliwości jego przenosin do FC Barcelony.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

W tym sezonie Marc Pubill rozegrał 23 mecze i zanotował w nich tylko jedną asystę. Te statystyki piłkarza nie robią żadnego wrażenia, natomiast wyróżnił się on podczas igrzysk olimpijskich, na których Hiszpania zdobyła złoty medal. Obrońca zagrał w pięciu meczach turnieju, będąc ważną postacią od fazy grupowej aż po finał.

Marc Pubill jest wyceniany na zaledwie 4 miliony euro, a więc byłaby to ekonomiczna opcja transferowa. To ważny czynnik dla FC Barcelony, która nieustannie ma problemy finansowe.